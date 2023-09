Pokonał w kinach "Zieloną granicę". Wkrótce zobaczysz go w domu

"Zakonnica 2" wciąż jest jeszcze świeżym tytułem w kinach, a już pojawiła się informacja, że wkrótce będziemy ją mogli obejrzeć na platformie streamingowej. Wytwórnia Warner Bros. zrobiła wyjątek i wprowadzi tytuł do oferty HBO Max zaledwie 49 dni od kinowej premiery, czyli 27 października. Wszystko po to, aby widzowie mieli co oglądać podczas Halloween.