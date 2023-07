Polecanka króla horroru. King zapewnia, że musicie to zobaczyć

Stephena Kinga raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. To bez wątpienia najpopularniejszy autor powieści grozy w historii literatury. Miliony osób z całego świata czytały takie tytuły jak "To", "Bastion", "Lśnienie", "Miasteczko Salem" czy "Christine". King, jak przystało na poczytnego pisarza, lubi wypowiadać się na różne tematy w mediach społecznościowych. Jeśli akurat nie komentuje czegoś związanego z polityką, to poleca filmy lub seriale, które szczególnie przypadły mu do gustu.