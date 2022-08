Powrót banity. Molestował, teraz budzi sprzeciw z innego powodu

Wszystko jednak wskazuje na to, że banicja Jamesa Franco w Hollywood dobiegła końca. Aktor przyznał się do błędów, przeprosił za swoje zachowanie, ofiary wycofały swoje zarzuty. Teraz Franco jest już zaangażowany w kilka filmowych projektów. Jednym z nich jest "Castro's Dauhter", do którego zdjęcia mają się rozpocząć w ciągu najbliższych tygodni. Pytanie, czy Franco wcześniej nie wyleci z obsady filmu?