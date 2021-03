Poznański aktor o Beacie Fudalej: "Powiedziała, że mnie zniszczy"

W swoim długim wpisie poznański aktor zdradza więcej szczegółów na temat zajęć z wykładowczynią. "Żeby zrozumieć, jak niejednoznaczna, niewygodna bywa manipulacja, przykład: w trakcie trwania grupowych zajęć z piosenki, za kotarą było mi podszeptywane do ucha, że z całej mojej grupy jestem tym zdolnym i może coś ze mnie będzie, ale moi koledzy to 'niezdolne p**dy', 'p**zieluchy', dlatego lepiej, żebym spisał się na egzaminie, to będziemy się kolegować". "Albo mi to pan da (stan emocjonalny na egzaminie podczas wykonania piosenki aktorskiej), albo niech pan s******la" - miała powiedzieć do Cichonia Beata Fudalej.