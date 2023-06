Przedpremierowe pokazy animacji " MISS KRAKEN.RUBY GILLMAN"

Słodka i trochę zagubiona, 16-letnia, Ruby Gillman (głos Lany Condor) desperacko stara się dopasować do istniejących zasad w liceum, ale przeważnie czuje się po prostu niewidzialna. Ruby nie może spędzać czasu z fajnymi dzieciakami na plaży, ponieważ jej nadopiekuńcza mama (głos nominowanej do Oscara® Toni Collette), zabroniła jej wchodzić do wody. Ale kiedy złamie zasadę nr 1 swojej mamy, Ruby odkryje, że jest potomkinią wojowniczych Krakenów i jest przeznaczona do odziedziczenia tronu po swojej babci (głos zdobywczyni Nagrody Akademii® Jane Fondy), Wojowniczej Królowej Siedmiu Mórz.Krakeny są strażnikami oceanów, chronią je przed próżnymi, żądnymi władzy syrenami, które od wieków walczą z Krakenami. Okazuje się, że piękna, nowa dziewczyna szkole, Chelsea (głos zdobywczyni nagrody Emmy, Annie Murphy) jest syreną. Ruby będzie musiała w końcu zaakceptować to, kim jest i zrobić coś wielkiego, by chronić tych, których kocha najbardziej.