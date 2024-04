Przerażający zwiastun "The Watchers". Nowy horror córki Shyamalana

Zwiastun "The Watchers" od początku do końca jest niepokojący. Większość napięcia jest utrzymana dzięki dźwiękowi. Od gadającej papugi Miny, przez pulsującą muzykę, aż po krzyki przerażenia wydawane przez tych, którzy spotykają tajemnicze stworzenia – to wszystko mocno buduje napięcie. Jeśli film będzie równie dobry, co jego zwiastun, może okazać się jednym z najlepszych horrorów 2024 r.