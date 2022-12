"Psi Patrol Live Wielki Wyścig". Zaskocz przedszkolaka, który myśli, że widział już wszystko

Przygody Rydera oraz jego psiej załogi to dziewięć sezonów animowanego serialu i pełnometrażowy film, który w weekend otwarcia obejrzało w kinach 347 tys. widzów (co było pandemicznym rekordem). To też książki, gry wideo, gry planszowe, coraz to nowe gadżety, pojazdy, figurki i kolejne kolekcje ubrań w popularnych sieciówkach. Czym zatem zaskoczyć otrzaskanego z "Psim Patrolem" przedszkolaka? Odpowiadam. Widowiskiem na żywo.