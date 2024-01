Statham został pszczelarzem. W takiej roli go jeszcze nie widzieliśmy

Dowiadujemy się na przykład, że jeśli królowa pszczół jest wadliwa, pojawiają się pszczoły, którą ją zabijają i zastępują nową. Roli Stathama w tym układzie raczej nie trzeba tłumaczyć. Zresztą samo słowo "pszczoła" służy tu do przeróżnych gier słownych ("To bee or not to bee", So bee it"). Brzmi to wszystko jak brzmi, ale działa, bo widać jak na dłoni, że nikt tu niczego nie brał na poważnie. Tu nawet grający jednego ze złoczyńców, wspaniały Jeremy Irons wygląda na osobę, która miała frajdę na planie. Notabene, tylko jemu udało się uciec od zamierzonej śmieszności kwestii - to z racji jego dostojnego głosu.