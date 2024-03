Rebel Wilson oskarża Sachę Barona Cohena o obsceniczne zachowanie. Aktor się broni

"Ciągle musiałam symulować seks z tym facetem"

"SBC wezwał mnie przez swojego asystenta, żeby nakręcić dodatkową scenę. Powiedziałam: "No, dobra". Na planie SBC ściągnął spodnie i mówi do mnie bardzo rzeczowo: "Teraz chcę, żebyś włożyła mi palec w tyłek. [...] Byłam przerażona. Chciałam stamtąd jak najszybciej wyjść, więc w końcu poszłam na kompromis: klepnęłam go w tyłek i zaimprowizowałam kilka kwestii" - wspomina w "Rebel Rising".