Była molestowana na planie. Winny jest znany aktor

"The Hollywood Reporter" zwrócił uwagę, że już przed dekadą 44-latka w audycji radiowej "Kyle and Jackie O" skarżyła się na zachowanie kolegi po fachu. Utrzymywała, że wciąż rzuca on na planie komentarzami w rodzaju: "Rebel, możesz się po prostu rozebrać w tej scenie?" albo prosi ją o "wsadzenie palca w tyłek, bo to będzie naprawdę zabawne", pomimo iż takich scen nie przewidziano w scenariuszu.