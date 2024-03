Otwarcie mówi o rozwodzie. "Nasza historia dawno się skończyła"

Przyznała, że dopiero przed pięcioma laty zaczęła studiować, czym jest miłość odczuwana do samego siebie; zrozumiała, że wymaga ona nieustannej pracy i zadawania sobie pytań. Ale miłość to także dom rodzinny. – Jeśli sobie nie uświadomisz, czym był twój dom rodzinny, twoja mama i tata, to nie uświadomisz sobie, czym jest miłość. Miałam tak i jak patrzę na ludzi, to widzę, że prawie każdy miał podobnie. Wszyscy tak mają – oceniła.