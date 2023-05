Romans nauczycielki z 13-latkiem. Będzie Oscar dla Netfliksa?

"May December" zbiera w Cannes dobre recenzje. Może nie jest to tytuł, który będzie walczył o Oscara w głównej kategorii, ale kreacje Natalie Portman i Julianne Moore to dwie bardzo mocne kandydatury do filmowych nagród. Wsparcie platformy streamingowej może okazać się bezcenne. Netflix co roku udowadnia, że potrafi skutecznie dotrzeć do członków Amerykańskiej Akademii Filmowej.