Tylko dla dorosłych. "Blonde" nie trafi do kin. Od razu pojawi się na Netfliksie

- Netflix to ogromny biznes, na którym smażą się znacznie większy ryby niż 'Blonde". Tam robi się filmy za 400 mln dol. Mały film za 22 mln nie rozbije banku Netfliksa. Teraz będą jednak musieli wymyślić nowy plan marketingowy, zanim wprowadzą go na swoją platformę. Na pewno nie stanie się to do września - powiedział urodzony w Nowej Zelandii reżyser.