Czyżewska mogła przebierać w mężczyznach. Celowo wybrała Skolimowskiego. "Geniusza się nie porzuca"

Wprost z ulicy wchodziło się do pokoju. Ela dzieliła go z młodszą siostrą Krysią i matką. Jak w piosence Agnieszki Osieckiej nosiła "kiecki stare i zmięte", bo choć jej matka była niezłą krawcową, wolała wesołe towarzystwo od łatania budżetu. Córki oddała do domu dziecka. Elżbieta miała wtedy dziewięć lat. Wróciła na Tamkę jako 15-letnia pannica.