Konflikt między Pacułą a Czyżewską. Przestały się do siebie odzywać

Główna bohaterka filmu Anna Radkova (Sally Kirkland) to czeska gwiazda, która po interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r. została aresztowana, a następnie zmuszona do wyjazdu za granicę. W USA dostała azyl, ale nie znalazła szczęścia ani możliwości kontynuowania kariery. Z dnia na dzień przestała być gwiazdą, co spowodowało pogłębiającą się depresję. Dopiero spotkanie z młodą aktorką Krystyną (Paulina Porizko-va) doprowadziło do przemiany w życiu Anny.