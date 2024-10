"Terrifier 3": fenomen jednego z najbardziej brutalnych horrorów w historii

3. Pennywise (To) – To chyba najbliższe porównanie z Art the Clown, biorąc pod uwagę klaunowską estetykę obu postaci. Pennywise jest nadprzyrodzonym bytem, który żeruje na strachu dzieci, natomiast Art to … nie wiadomo co, który żeruje na wszystkich - nie dla strachu, ale dla zabawy. Pennywise manipuluje swoimi ofiarami psychicznie, Art zaś działa bezpośrednio, nie dając swoim ofiarom żadnych szans na ucieczkę.