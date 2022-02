"Miłość, seks & pandemia". Sala wyła ze śmiechu. Kuriozalne zakończenie filmu z Rozenek

Nora ma możliwość zemsty, lecz się do niej nie posuwa. Organizuje wystawę ze zdjęciami modela, wyrażając w ten sposób swoją miłość do niego. Ale rzecz jasna na jego powrót nie ma co liczyć. Z tego powodu na samym końcu filmu zrezygnowana i bardzo nieszczęśliwa Nora pije wino w miejscu publicznym.