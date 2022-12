Najbardziej rozpustny film w historii. Gwiazda zdradza kulisy

Aktorka opisała w wywiadzie scenę otwierającą film. "To niezwykle rozpustna, szalona i dzika impreza, na której wiele osób nie miało nic na sobie lub miało bardzo mało. Było bardzo ostro. Nagle pomyślałem: 'To nie ujdzie nam na sucho!'. I naprawdę się wówczas przeraziłam. Nie miałam pewności czy wolno nam to pokazać".