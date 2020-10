Sean Connery nie żyje. Miał 90 lat

W wieku 16 lat wstąpił do marynarki wojennej, jednak przewlekłe problemy z żołądkiem zakończyły trzyletnią w sumie przygodę z wojskiem i skazały Seana na powrót do rodzinnego Edynburga i imanie się różnych ciężkich robót (był m.in. murarzem i ochroniarzem, polerował też trumny).

Nie był to jednak jeden z tych oszałamiających sukcesów, jakie odnosi się w ciągu jednego miesiąca, dzięki jednej roli. Od pierwszych kroków stawianych w show-biznesie - występów w teatrze, pracy modela, śpiewu w chórze - musiało minąć siedem lat, by zadebiutował w filmie kryminalnym "No Road Back" (1957), osiem - by oczarował publiczność główną rolą u boku Lany Turner w filmie "Inne miejsce" (1958) i aż dwanaście, by zyskał faktyczną popularność dzięki wcieleniu się w rolę Jamesa Bonda ("Dr. No" w 1962 r.).