Shannen Doherty nie żyje. O Luku Perrym z "BH 90210" mówiła: "Myślałam, że to ja odejdę pierwsza"

- Dlaczego to nie byłam ja? To było tak dziwne dowiedzieć się o diagnozie, a potem ktoś, kto wyglądał zdrowo, odszedł pierwszy - powiedziała, nawiązując do tego, że sama w tamtym czasie walczyła z chorobą nowotworową. - Myślałam, że to ja odejdę pierwsza - dodała.