Shonka Dukureh nie żyje. Gwiazda filmu "Elvis" miała 44 lata

- Wdzięczność to to, czym żyję, bo moja babcia, mama, rodzina wymodelowała i zaszczepiła to we mnie. Dobre rzeczy nie są zagwarantowane, a kiedy spotykamy je, to wdzięczność jest jedną z tych rzeczy, które możemy wyrazić - mówiła w jednym z ostatnich wywiadów po sukcesie filmu "Elvis".