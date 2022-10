Smarzowski kręci "Dom dobry". Znowu liczy na wsparcie PISF

Przypomnijmy, że ostatni film Smarzowskiego obejrzało w weekend otwarcia (premiera 8.10.2021) 140 tys. widzów. Wcześniejszy "Kler" (2018) przyciągnął na premier do kin 935 tys. widzów, a łącznie (od września 2018 do stycznia 2019) obejrzało go na wielkim ekranie prawie 5,2 mln osób.