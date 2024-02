"Śnieżne bractwo" rozbiło bank. 12 nagród na prestiżowym festiwalu

Jak pisała Magdalena Drozdek w swojej przedpremierowej recenzji, "Śnieżne bractwo" to film "o sile przetrwania i o tym, że jeden człowiek jest zależny od drugiego. O tym, jak z miłości do przyjaciela można zdecydować się oddać po śmierci swoje ciało, by ta druga osoba mogła przeżyć. O niemożliwie traumatycznych wyborach i o tym, jak długo człowiek jest w stanie nosić w sobie nadzieję, że ratunek jeszcze może przyjść". I podkreśliła, że to "naprawdę mocny seans, który zostanie z wami na długo".