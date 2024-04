Zmarł w wieku 25 lat. Potem rodzice odkryli, co było w jego komputerze. Niezwykły film

W dostępnym już, premierowym odcinku Karol Piekarczyk wraz ze swoją gościnią, neurobiolożką i edukatorką dr Joanną Podgórską, przygląda się bliżej tematowi szczęścia i jego zmiennej definicji. Okazuje się, że szczęście bardzo często wymyka się klasycznym normom. A wiemy to m.in. dzięki bohaterom i bohaterkom filmów tegorocznej sekcji MDAG "W drodze do szczęścia", którzy błądzą w poszukiwaniu spełnienia bądź znajdują je w nieoczywistych miejscach. Co tak naprawdę daje nam szczęście i czy naukowcy_czynie zajmujący się mózgiem znają na to odpowiedź? Czy możliwe byłoby stworzenie uniwersalnego wzoru na szczęście?