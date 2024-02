Sukces filmowców. Zapis o tantiemach z internetu znajdzie się w projekcie ustawy o prawie autorskim

- Implementujemy prawo dotyczące korzystania z tantiem w internecie i wpisujemy do tej ustawy dla twórców i wykonawców audio-wideo oraz dla wykonawców utworów muzycznych prawo do pobierania tantiem wynikających z odtwarzania ich dzieł w internecie - powiedział Bartłomiej Sienkiewicz, zaznaczając przy okazji, że do uregulowania tej kwestii od dawna zobowiązywało Polskę unijne prawodawstwo.