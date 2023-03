Syn Colina Farrella i Alicji Bachledy-Curuś na Oscarach. W zagranicznej prasie same zachwyty

Sensacja na salonach

O Colinie Farrellu i Henryku Tadeuszu można przeczytać właściwie na każdym zagranicznym portalu, który zajmuje się gwiazdami i filmem. Zarówno "People", Just Jared, "Independent" czy Page Six zwróciły uwagę na to, że obaj byli ubrani w te same welurowe smokingi z atelier domu mody Dolce&Gabbana. Pisano również o tym, że wyglądają uroczo i "przystojnie".