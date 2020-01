"Szybcy i śnieżni": Film dla całej rodziny z masą śniegu w tle

Do śniegu, gotowi, start! Zobaczcie polski zwiastun do kanadyjskiej superprodukcji "Szybcy i śnieżni"! Film w kinach od 31 stycznia!

"Szybcy i śnieżni" to najwyższej próby familijne kino przygodowe, które ma już na koncie wygraną w plebiscycie publiczności 6. MFF Kino Dzieci. Akcja filmu rozgrywa się podczas przygotowań do corocznego wyścigu saneczkowego. Frankie, nieco szalony naukowiec, obmyśla koncepcję pojazdu, który ma zapewnić zwycięstwo jego drużynie. Kiedy maszyna niespodziewanie rozpada się tuż przed linią mety, nikt nie może uwierzyć, że stały za tym błędy w konstrukcji. Wynalazca wspólnie z przyjaciółmi odkrywa, że to sprawka Zaca – zarozumiałego i nieco tajemniczego zawodnika, który w międzyczasie dołączył do stawki wyścigu.