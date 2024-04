Tata aktora jest politykiem PiS. Jak mu poszło w wyborach?

Aktor gościł w marcu tego roku w podcaście "WojewódzkiKędzierski" Onetu, w którym zdradził nieco ze swojego prywatnego życia. Mówił m.in. o tacie, który jest samorządowcem z powiatu nowosądeckiego. - Udało nam się zachować coś, co kiedyś było normalne, a co przed ostatnich osiem lat nie było, to znaczy, że potrafimy ze sobą rozmawiać - komentował.