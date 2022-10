Ten film bulwersuje widzów Netfliksa. Sceny gwałtu są za mocne

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Netflix zaczął mocno polaryzować swoich użytkowników. Z jednej strony w ofercie giganta pojawiają się bardzo dobre propozycje (choćby niedawna premiera "Wielkiej wody"), ale z drugiej znaleźć tam też można produkcje, które w najlepszym razie można by określić mianem "hallmarkowych" czy "algorytmowych". To historie ku pokrzepieniu serc, dla każdego możliwego widza, układane według konkretnych narracyjnych schematów. W związku z liczbą premier zaplanowanych na każdy miesiąc i bogatą ofertą konkurencji, której zresztą wciąż przybywa, również Netflix mierzy się zapewne z nieustannie zadawanymi pytaniami: co dalej? Oraz: czym jeszcze można zaskoczyć widza?