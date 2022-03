"The Batman": Gratka dla fanów. Tak wygląda nowy Joker

Może i trudno w to uwierzyć, ale reżyser najnowszego "Batmana" nawet po trwającym prawie trzy godziny widowisku, ma jeszcze sporo do pokazania. Jak się okazuje, poza finalną produkcją zostało jeszcze sporo materiału. Matt Reeves odsłonił karty. Dodatkowa scena to prawdziwa gratka dla fanów, zwłaszcza jeśli do gustu przypadły im nowe przygody Mrocznego Rycerza.