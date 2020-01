"The Grudge: Klątwa": omijać szerokim łukiem. Gniot ze świetną obsadą

Seria "The Grudge"/"Ju-On" jest doskonale znana miłośnikom kina grozy, szczególnie w japońskim wydaniu. Niestety najnowsza odsłona okazała się fatalna i byłoby lepiej, gdyby w ogóle nie powstała.

Młoda matka morduje swoją rodzinę we własnym domu. Detektyw ( Andrea Riseborough ) bada zagadkową sprawę i odkrywa, że na domu ciąży klątwa mściwego ducha. Śledztwo zamienia się dla niej w walkę o przetrwanie i uchronienie własnej rodziny przed demonicznymi siłami. Tak przedstawia się początek fabuły filmu "The Grudge: Klątwa", który ma szansę na tytuł najgorszego horroru ostatnich lat.

Po piątkowej premierze "The Grudge: Klątwa" ma średnią ocen (Rottentomatoes.com) na poziomie 16 proc. Jest to tym bardziej smutne, że reżyser i scenarzysta Nicolas Pesce kończy 18 stycznia 30 lat, i chyba nie mógł sobie wyobrazić gorszego prezentu niż miażdżąca krytyka recenzentów.

Rolę główną zagrała Andrea Riseborough (" Birdman ", "Niepamięć"), której partnerowali: Tara Westwood, Demian Bichir (nominacja do Oscara za "Lepsze życie") czy John Cho ("Star Trek"). Wielu krytyków podkreślało, że "The Grudge: Klątwa" ma znakomitą obsadę i dziwiło się, skąd oni się wzięli w takim fatalnym projekcie.

"The Grudge: Klątwa" to najnowsza odsłona serii horrorów, która ma swój początek w japońskich krótkometrażówkach z 1998 r. W 2000 r. do kin trafiła pierwsza część "Ju-On", po której Japończycy nakręcili jeszcze trzy kolejne filmy. Columbia Pictures płynąc na fali popularności japońskiego horroru "Ring"/"Krąg", zaczęli kręcić amerykańskie wersje "Ju-On" pod tytułem "The Grudge" (pierwszy film w 2004r.).