To jej ostatnie zjęcia. Zdążyła zagrać w nowej części kultowego filmu

Katarzyna Łaniewska zapisała się w pamięci widzów przede wszystkim rolą gospodyni księdza w serialu " Plebania ". Kiedy w 2000 r. ruszyły zdjęcia do popularnego serialu TVP1, Łaniewska miała 67 lat oraz imponujący dorobek na koncie. Mowa o kilkudziesięciu rolach w Teatrze TV, filmach uznanych reżyserów i występach na najważniejszych scenach narodowych. Łaniewska została odkryta na nowo.

Aktorka w ostatnich dwóch latach swojego życia powróciła także do serii filmowej "Kogel Mogel", czyli kontynuacji komedii z lat 80., które doczekały się statusu dzieł kultowych w naszym kraju. Łaniewska ponownie wcieliła się w postać Solskiej, matki Kasi. "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" trafił do kin w 2019 roku. Kolejna część, "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4", ukaże się w przyszłym roku. Zdjęcia do tego filmu kręcono latem.