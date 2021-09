To polskie czy amerykańskie kino? Pierwsze zaskoczenie na festiwalu w Gdyni

Pandemia nadal trwa i jeśli wpłynie na kolejne filmowe zawirowania, to na tej zasadzie w przyszłym roku moglibyśmy zobaczyć na festiwalu w Gdyni np. "Wesele 2" Wojciecha Smarzowskiego, które w już październiku trafi do polskich kin, ale producent nie zdążył zgłosić go do tegorocznego Konkursu Głównego.