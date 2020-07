Tom Hanks wraca na wojnę. Tego hitu nie obejrzymy w kinach

"Greyhound" zadebiutuje 10 lipca wyłącznie na platformie Apple TV Plus. Przedpremierowe recenzje sugerują, że nowy film z Tomem Hanksem przyciągnie do tej usługi nowych użytkowników. Jeden z krytyków przyznał, że nie jest to co prawda "'Szeregowiec Ryan' na morzu", ale podziela ogólną opinię, że to znakomite widowisko i kolejny świetny film w dorobku Hanksa.