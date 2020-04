Disney ocenzurował film z Tomem Hanksem. 36 lat po premierze

"Plusk" ("Splash") to pamiętny hit z 1984 r., w którym Tom Hanks grał mężczyznę zakochanego w syrenie. W blondwłosą piękność z morskich głębin wcieliła się Daryl Hannah. Film okazał się komercyjnym hitem i zdobył uznanie krytyków (nominacja do Oscara za scenariusz). W historii kina zapisał się z jeszcze jednego powodu – był pierwszą produkcją koncernu Walta Disneya dla starszej widowni, którą wypuszczono pod nowym szyldem Touchstone Pictures. Przez goliznę i sporadyczne przekleństwa "Plusk" dostał ograniczenie wiekowe PG (Parental Guide), czyli do oglądania przez dzieci pod nadzorem rodziców.