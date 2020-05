Tom Hardy jako Al Capone. Charakteryzacja robi piorunujące wrażenie

Tom Hardy to aktor-kameleon. Choć powtarza w wywiadach, że grane przez niego postacie są bardzo dalekie od niego, to właśnie wcielanie się w antybohaterów i typów spod ciemnej gwiazdy wychodzi mu koncertowo. Być może właśnie ten kontrast jest czynnikiem, który tak fascynuje i napędza go w pracy nad rolą.

Hardy niewątpliwie przejawia zamiłowanie do wcielania się w postaci gangsterów, a jego kolejne kreacje zapadają na długo w pamięć widzów. Wystarczy wspomnieć takie filmy jak „Lawless” czy „Legend” albo serial „Peaky Blinders”, by stwierdzić, że odnajduje się w tym klimacie idealnie.

Tym razem na swój „warsztat” wziął postać prawdopodobnie najsłynniejszego gangstera, Ala Capone . Doniesienia o tym, że Hardy ma go zagrać, pojawiły się już parę lat temu, ale droga do zrealizowania projektu była długa i wyboista.

Od pierwszej zapowiedzi filmu "Fonzo" musiały minąć aż dwa lata, zanim do sieci trafiły zakulisowe fotki z planu. To właśnie wtedy po raz pierwszy zobaczyliśmy Hardy'ego w pełnej charakteryzacji podstarzałego gangstera. Charakretyzacji nie byle jakiej, bo wprawiającej w zdumienie fanów, branżę, a nawet samą ekipę filmową, która wciąż udostępnia co raz to nowe zdjęcia Hardy’ego. Zobaczcie sami.