Tom Hardy jako Al Capone. Na planie był nie do poznania

"Fonzo" to dotychczasowy tytuł filmu Josha Tranka (scenariusz i reżyseria), który został przemianowany na "Capone". Jak donosi serwis Collider, oprócz nowego tytułu film zyskał też kategorię wiekową R (widzowie poniżej 17. roku życia mogą go oglądać w obecności dorosłych) i dystrybutora. Prawa do wypuszczenia filmu na rynek pozyskało Vertical Entertainment, mające w swojej ofercie takie tytuły jak "Gotti" z Johnem Travoltą czy "Klub miliarderów" z Kevinem Spacey i Taronem Egertonem. Co to oznacza w kwestii planowanej premiery?