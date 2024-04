Tomasz Dedek zagrał w "Liście Schindlera". Jego sceny wycięto

"Lista Schindlera" to jeden z najważniejszych i najsłynniejszych filmów o Holocauście. To też jeden z najsłynniejszych filmów lat 90. i w dorobku Spielberga. Potwierdza to 7 Oscarów oraz 320 mln zarobionych w kinach dolarów. To też niezwykle ważny film dla polskiej kultury. Spielberg kręcił go w Krakowie, a wśród jego najbliższych współpracowników byli Polacy.