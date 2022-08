Tomasz Lis broni Lindy. "Strasznie podpadł, bo nie chciał powtarzać pacierza"

- Ja nie sądzę, że to jest dobrze. Akurat sądzę, że to jest totalna głupota. To jest coś takiego jak w Stanach Zjednoczonych, że przy Oscarze muszą być nominacje dla kobiet i muszą być nominacje dla Murzynów (….) Dlaczego? Wolność polega na tym, że nie musimy wymuszać, żeby jakaś kobieta musiała być (na liście nominowanych - red.). Jak będzie dobra tak jak Agnieszka, to ok, super. Ale jak jest słaba, to dlaczego ją wrzucać? Tylko dlatego, że jest poprawność polityczna? – powiedział Bogusław Linda.