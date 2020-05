Tomasz Sekielski o "Zabawie w chowanego". Udzielił wywiadu Magdzie Mołek

Wstrząsający film Tomasza i Marka Sekielskich "Zabawa w chowanego" ujrzał światło dzienne. Dziennikarz opowiedział o nim w najnowszym wywiadzie.

- Zmieniła się świadomość społeczna przez ten rok. Dyskusja na temat problemu pedofilii wśród księży jest na innym poziomie. Myślę, że to po części albo w znaczniej mierze zasługa "Tylko nie mów nikomu". Nie miałem złudzeń, że nagle zmieni się wszystko, że Kościół dokona rozliczeń. Nie wierzyłem w szybkie działania polityków. I to się potwierdziło. Wciąż jest coś takiego jak parasol ochronny rozłożony nad Kościołem.

Magda Mołek spytała wprost Sekielskiego, czy jest to związane z partią, która obecnie rządzi w Polsce.

- To nie jest problem tylko tego, kto rządzi w kraju. Politycy wszystkich opcji mieli dużo czasu, aby apelować do odpowiednich osób, żeby w końcu wyłonić członków do Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Wszyscy zapewniali, że bez względu na to, kim jest pedofil, trzeba go ścigać. Do tej pory nic się nie dzieje. Mam poczucie, że generalnie dla większości polityków jest to temat niewygodny. Wolą zajmować się innymi sprawami. Może uważają, że nie warto zadzierać z Kościołem, bo to poparcie może przydać się w trakcie wyborów - powiedział Sekielski.

Sekielski, twórca filmu "Zabawa w chowanego" wyjawił, że wiele historii bardzo go dotknęło. Nie spodziewał się, że aż tak emocjonalnie zareaguje na opowieści bohaterów filmu.

- Trudno mówić o cenie. Jeśli coś odczułem bardzo mocno, emocjonalnie, to raczej konsekwencje zaufania, tego, że zwierzyli mi się bohaterowie, że opowiedzieli swoje historie. W sumie przegadałem kilkadziesiąt godzin z kolejnymi ofiarami. Zderzony z tak dużą ludzką tragedią, z ludźmi, którzy mają gigantyczne psychiczne rany, to ich osamotnienie, to mnie bardziej uderzyło, niż się tego spodziewałem.

Dziennikarz podzielił się też swoimi przemyśleniami na temat Kościoła.

- Nie chcę namawiać do bojkotowania Kościoła. Wolałabym, żeby wierni nie odchodzili z Kościoła, tylko próbowali wywierać presję na biskupach, żeby coś zmienili. (...) Nie chcę mówić o swojej wierze, bo to nie ma znaczenia dla filmów, które robię. Do Kościoła nie chodzę.

Nie jest też tajemnicą, że Tomasz i Marek Sekielscy pracują nad trzecią częścią filmu o przestępstwach seksualnych w Kościele. Pojawi się też wątek Jana Pawła II, którego osoba do dzisiaj wzbudza mnóstwo kontrowersji. Mówi się, że papież wiedział o tym, co dzieje się w Kościele i nie reagował.

- Uważam, że to jest naturalna kontynuacja tego tematu. Rozmawiałem z widzami i każde spotkanie kończyło się pytaniem o Jana Pawła II. Uznałem, że to pytanie musimy postawić w filmie. Chcę to sprawdzić. Może być tak, że Jan Paweł II został odcięty od wszystkich informacji, jak mówią niektórzy. Wtedy trzeba by spojrzeć na kardynała Stefana Dziwisza. Jesienią będzie film o SKOK-ach, a na wiosnę przyszłego roku chcemy pokazać widzom film o przestępstwach seksualnych w Kościele.

Na sam koniec rozmowy Sekielski zdradził, że szykuje też serial dokumentalny o swojej metamorfozie. W sierpniu 2019 r. dziennikarz przeszedł operację zmniejszenia żołądka, dzięki czemu schudł już 65 kg.