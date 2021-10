TOP 10 Amazon Prime Video. Filmy i seriale można obejrzeć prawie za darmo

Serial słusznie został nazwany benefisem Kevina Costnera. Można tu znaleźć wszystkie elementy aktorskiego kunsztu, za który twórca "Tańczącego z wilkami" był przez lata ceniony. Twórcą "Yellowstone" jest Taylor Sheridan, autor scenariusza do dwóch części "Sicario", nominowany do Oscara i Złotego Globu za scenariusz do filmu "Aż do piekieł" z 2016 r. Czwarty sezon "Yellowstone" będzie miał premierę 7 listopada tego roku.