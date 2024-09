Tragiczny wypadek aktorki "Samych swoich" zmienił jej życie. Do domu wróciła na noszach

18 września to rocznica śmierci Ilony Kuśmierskiej. Aktorka zmarła w 2022 r. Dała się zapamiętać z takich filmów jak "Sami swoi", "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć" czy "Noce i dnie". O scenie marzyła od najmłodszych lat. Choć jej mama widziała ją na studiach medycznych, młoda Kuśmierska już jako nastolatka zaczęła swoją przygodę z planem filmowym. Szybko okazało się, że to będzie droga, jaką wybierze na całe życie. Jej pierwsza produkcja to "Pluto i suseł" z 1950 roku.