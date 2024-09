"Moja żono, kocham cię". Od ponad 30 lat jest mężem znanej aktorki?

W najnowszym wywiadzie dla "Variety" jako "dowód w sprawie" aktorka pokazała dziennikarzowi sms-a, którego wysłała Reevesowi z okazji rocznicy urodzin (2 września aktor skończył 60 lat). "Zawsze, gdy piszemy zwracamy się do siebie w ten sposób. Tak, jak w dniu jego urodzin, gdy napisałam: ‘Wszystkiego najlepszego, mój mężu’. A on na to: ‘Hej, moja żono, kocham cię'. Jesteśmy więc małżeństwem" – żartuje Winona Ryder.