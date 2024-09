"To było prawdziwe ZOO". Powstał przebój tylko dla dorosłych widzów

"Urodzeni mordercy" epatują wprost scenami przemocy i bezsensownych, okrutnych zbrodni. Reżyser chciał w ten sposób unaocznić, jak bardzo świat mediów fascynuje się złem i jak bardzo widzowie oraz czytelnicy ulegają tej fascynacji. Film Olivera Stone’a otrzymała kategorię wiekową R (tylko dla osób powyżej 17. roku życia), ale to co opisuje można bez żadnych ograniczeń obejrzeć na co dzień w wielu mediach.