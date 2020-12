Usunięta scena ze świątecznego hitu. Dobrze się stało!

"To właśnie miłość" z 2003 r. to film, który przypominany jest co roku w święta i ma już status kultowego. Jest w tej produkcji kilka scen, które zapisały się w historii filmów romantycznych i nic już tego nie zmieni. Jednym z bardziej wzruszających wątków była relacja Sama i Joanny, która na koniec siada do samolotu i wyjeżdża na Święta. Pamiętacie chłopaka, który biegł przez terminal, by zdążyć ją pożegnać?