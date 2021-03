W kinach hollywoodzki przebój. A na horyzoncie kolejny lockdown.

W najbliższy piątek w polskich kinach będzie można oglądać wyczekiwaną od dawna animację Pixara "Co w duszy gra". To pierwsza hollywoodzka produkcja, która po długiej przerwie trafi do kinowej dystrybucji. Niestety, może się okazać, że już wkrótce kina znów zostaną zamknięte.

Share

Co w duszy gra Źródło: Materiały prasowe , Fot: materiały prasowe