Warnke jest "piewczynią seksualności". Apeluje w sprawie pornografii

- Jeśli chodzi o pornografię, to ja myślę, że jest tak niszcząca, jak chyba nic w tej chwili na świecie, tzn. zmienia stosunek do naszego ciała i niszczy taką subtelność w podejściu do seksualności. Ja myślę, że perwersja jest bardzo ciekawym aspektem seksualności i pożądanym moim zdaniem i normalnym, naturalnym. To, co jest w pornografii straszne to, to uprzedmiotowienie. Sprawa, że przestajemy traktować się jak ludzie, tylko jesteśmy plastikowymi lalami - stwierdziła.