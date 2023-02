Widzowie szaleją na ich punkcie. Polskie odpady z kin stają się hitami

To nie wszystko, pierwsza część filmu, która również została dodana do filmoteki Prime Video, jest obecnie najpopularniejszym tytułem lutego w Polsce. Dodajmy, że w tym tygodniu analogiczna sytuacja ma miejsce na platformie Netfliksa. Z tym, że "Miłość do kwadratu jeszcze raz", kontynuacja kinowej produkcji, które nie osiągnęła sukcesu na dużym ekranie, stała się hitem na całym świecie. Jak widać, odpady z kina świetnie sobie radzą na platformach streamingowych.