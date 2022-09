Wiking - recenzja Blu-ray od Galapagos

Może się czepiać, że to kolejna wersja "Hamleta". Jednak fakt pozostaje faktem, "Wiking" Roberta Eggersa to najmocniejsza rzecz o tej tematyce, przy której mocarna "Valhalla: Mroczny wojownik" to dobranocka dla grzecznych dzieci. A jak prezentuje się Blu-ray? Tu niestety czeka nas rozczarowanie.