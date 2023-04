Wojciech Mecwaldowski o polskich gwiazdach. "To jest taka żenada"

Mecwaldowski dość gorzko wypowiedział się na temat swoich kolegów z branży, którzy ochoczo przyjmują zaproszenia na różnego rodzaju imprezy. - Mówię o tym otwarcie, jak widzę, że aktorzy czy aktorki chodzą na otwarcie butików […] i cieszą się, że dostaną buty. No przecież to jest taka żenada. Nie wiem, jak to objąć umysłem? Przecież ich stać, żeby sobie takie buty kupić, więc z czego się cieszą?